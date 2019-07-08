Sivas'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Süleyman Karakaş (74) yönetimindeki 58 RB 391 plakalı motosiklet ile Barış Keklik'in (34) kullandığı 38 GN 669 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Karagöl köyü yakınlarında çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Bedia (31), Emir Talha (4) ve Beril Zümra Keklik (1) Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA