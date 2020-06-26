Sivas'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Sivas'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
26.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:23

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Necati Bucak (73) yönetimindeki 34 EC 7197 plakalı otomobille Abdulkadir Gökçe (29) idaresindeki 34 CMT 597 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Ekrem Erdem Bulvarı kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Yüksel Bucak (67) ve Kiraz Gökçe (53) yaralandı.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, aynı yerde dün meydana gelen trafik kazasında da 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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