Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

14.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 21:15

Sivas'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri kadın 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri kadın 3 kişi yaralandı.

E.A'nın kullandığı 58 ACF 893 plakalı otomobille S.Y. idaresindeki 23 K 0789 plakalı hafif ticari araç, Aşık Veysel Bulvarı Ali Baba Cemevi mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride savrulan hafif ticari araçta bulunan biri kadın 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesiyle normale döndü.

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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