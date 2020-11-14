Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
14.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 21:15
Sivas'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri kadın 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri kadın 3 kişi yaralandı.
E.A'nın kullandığı 58 ACF 893 plakalı otomobille S.Y. idaresindeki 23 K 0789 plakalı hafif ticari araç, Aşık Veysel Bulvarı Ali Baba Cemevi mevkisindeki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride savrulan hafif ticari araçta bulunan biri kadın 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesiyle normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde