Sivas'ta otomobille cip çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta otomobille cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
15.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:13
Sivas'ta otomobille cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.B. yönetimindeki 06 BCC 925 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 34 VL 9476 plakalı cip, Sivas-Ankara kara yolu Adliye Sarayı kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA