Sivas'ta otomobille cip çarpıştı: 4 yaralı Sivas'ta otomobille cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobille cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.B. yönetimindeki 06 BCC 925 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 34 VL 9476 plakalı cip, Sivas-Ankara kara yolu Adliye Sarayı kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA