Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

O.K. (23) yönetimindeki 58 ABA 943 plakalı otomobil, Kazancık köyü yakınlarında kavun tarlasına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki B.Ş. (23), G.Y. (24) ve E.Ö. (23) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan E.Ö, Sivas'a sevk edildi.

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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