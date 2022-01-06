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Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı
AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

F.Y. idaresindeki 58 HF 770 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Hükumet Konağı önünde 83 yaşındaki Nurettin Su'ya çarptı.

Yaralanan Su, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle fenalaşan sürücüye de sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

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