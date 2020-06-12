Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
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Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
12.06.2020 23:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:20

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

R.C.Y. yönetimindeki 58 BH 010 plakalı otomobil, Dört İşletme Kavşağı'nda yaya geçidinden karşıya geçen Baki Öztürk'e (60) çarptı.

Ağır yaralanan Öztürk, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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