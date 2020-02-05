Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
U.K. (31) yönetimindeki 58 YC 870 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde Hayati Saraç'a (50) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Saraç, Yıldızeli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Saraç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.