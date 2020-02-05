Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
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Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

05.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:00
Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

'ın ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

U.K. (31) yönetimindeki 58 YC 870 plakalı otomobil, 'nde Hayati Saraç'a (50) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Saraç, Yıldızeli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Saraç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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