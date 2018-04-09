Sivas'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Kemal İbni Hümam Caddesi'nde F.Y. (29) idaresindeki 60 SA 587 plakalı otomobil, Halfelik alt geçidi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Erdoğan'a (85) çarptı.
Erdoğan, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kaza yerine gelerek bilgi aldı.