Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
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Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

C.K. yönetimindeki 34 VEP 35 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüde Kantar'a (43) çarptı. Kantar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen Kantar'ın cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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