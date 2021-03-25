Sivas'ta otomobilin çarptığı bisikletli ile yaya yaralandı
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Sivas'ta otomobilin çarptığı bisikletli ile yaya yaralandı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta otomobilin çarptığı bisikletli ile yaya yaralandı

Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisikletli ile yaya hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisikletli ile yaya hastanede tedavi altına alındı.

Gültepe Mahallesi'nde 60 TR 710 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Safiye K, Raylı Sokak'ta bisikletiyle aynı yönde ilerleyen Canpolat Işık ve yaya Tolgahan Daşdelen'e çarptı.

Yaralanan Canpolat ve Daşdelen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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