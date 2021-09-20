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Sivas'ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Sivas'ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı ayı telef oldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı ayı telef oldu.

Ramazan Polat (36) yönetimindeki 58 ACY 016 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Elmalı köyü kavşağında aniden yola çıkan ayıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje düşen ayı telef oldu, araçta hasar meydana geldi.

Sürücü Polat, gazetecilere, ayının aniden önüne çıktığını, çarpmamak için çaba gösterdiğini ancak başarılı olamadığını söyledi.

Sivas'ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Sivas'ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Sivas'ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri
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