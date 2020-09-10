Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı kaza anı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı kaza anı kamerada

Sivas'ta otomobilin bisiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına yol açtığı kazayı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

10.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:01

Sivas'ta otomobilin bisiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına yol açtığı kazayı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

T.Ş. yönetimindeki 58 ABU 489 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Başbağlar Caddesi'nde İbrahim İlkin'in (17) kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan İlkin, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlkin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı kaza anı kamerada

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Gonca Vuslateri Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Josef De Souza Malcolm Thomas Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Türk Yunan Sabah İtalyan
Şu an buradasınız: Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı kaza anı kamerada - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 18:01:12. #1.15#
title