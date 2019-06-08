Sivas'ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta otomobilin yayalara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 TH 928 plakalı otomobil, Alibaba Mahallesi 50. Sokak'ta iki kadına çarptı.

Aracın altında kalan Gülbahar Çalışkan, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Çalışkan'ın cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan Elife Gürdaş ise Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA