Sivas'ta otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü
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Sivas'ta otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü

Sivas'ta üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ta otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü
18.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:44

Sivas'ta üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ramazan Burak Doğan (29) yönetimindeki 58 BN 893 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.

Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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