Sivas'ta otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü
Sivas'ta üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
18.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:44
Sivas'ta üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ramazan Burak Doğan (29) yönetimindeki 58 BN 893 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA