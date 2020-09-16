Otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı
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Otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı
16.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:22

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Erhan Özkan (42) idaresindeki 58 HH 112 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Kömürkaya köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra pancar ekili tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Derya (39), çocukları Kübra (6) ve Ebubekir Eren Özkan (13) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kübra Özkan, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA

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