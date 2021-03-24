Sivas'ta otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı
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Sivas'ta otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

24.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:44
Sivas'ta otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldızeli'nden Kayseri'ye seyreden Mustafa Adıgüzel idaresindeki 38 EB 388 plakalı otomobil Bedirli-Direkli yolu Kızılırmak köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Adigüzel ve beraberindeki Erkan Kayrak, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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