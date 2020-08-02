Sivas'ta otomobil takla attı: 4 yaralı
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Sivas'ta otomobil takla attı: 4 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil takla attı: 4 yaralı
02.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:09

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kayseri-Malatya karayolu Gürün ilçesi İncesu köyü mevkiinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 16 EJR 68 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle İncesu köyü yakınlarında yoldan çıkarak takla attı. Takla atan otomobil köy mezarlığının duvarına çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü ile R.K., A.E.K. ve F.K. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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