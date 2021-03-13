Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
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Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı

13.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:02

Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı'SİVAS'ın Gürün ilçesinde buzlanan yolda otomobilin takla ataması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı

'SİVAS'ın Gürün ilçesinde buzlanan yolda otomobilin takla ataması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kayseri-Malatya karayolu üzerinde Gürün ilçesine bağlı Erdoğan köyü yakınlarında yaşandı. Ümit Alparslan yönetimindeki 34 PF 5396 plakalı otomobil yoldaki buzlanma nedeni ile sürücüsünün kontrolünden çıktı. Takla atan aracın sürücüsü Alparslan ve araçta bulunan Mustafa Özçelik ağır yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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