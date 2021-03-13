Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
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Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı

13.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:49
Sivas'ta otomobil takla attı: 2 ağır yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla ataması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla ataması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Gürün ilçesi Erdoğan Köyü mevkiinde meydana geldi. Kazada; Ü.A. idaresindeki 34 PF 5396 plakalı Renault marka otomobilin sürücüsü yolda oluşan buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan aracın sürücüsü ve araçta bulunan M.Ö. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün ilçe hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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