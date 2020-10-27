Otomobil su kanalına çarptı: 1 yaralı - SİVAS
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Otomobil su kanalına çarptı: 1 yaralı - SİVAS

27.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:49

Sivas'ta su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sivas'ta su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tayyip Zileli yönetimindeki 34 BGA 194 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Karşıyaka Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü Zileli araçta sıkıştı.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Zileli, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil su kanalına çarptı: 1 yaralı - SİVAS
Otomobil su kanalına çarptı: 1 yaralı - SİVAS
Otomobil su kanalına çarptı: 1 yaralı - SİVAS
Otomobil su kanalına çarptı: 1 yaralı - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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