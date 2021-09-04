Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: Aynı aileden 6 yaralı
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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: Aynı aileden 6 yaralı

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: Aynı aileden 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ayşe Mine Eğüz - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman Demir yönetimindeki 25 DS 741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ters dönen otomobilde sürücü ile birlikte aynı aileden Ayşe Nur (10), Hanım (50), Hakkı, Nursena ve Şükriye Demir (81) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şükriye Demir'in hayatı tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: Aynı aileden 6 yaralı
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: Aynı aileden 6 yaralı
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: Aynı aileden 6 yaralı
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: Aynı aileden 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşe Mine Eğüz

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