Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erol Aydemir (46) yönetimindeki 34 PM 6912 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Sugözü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Esra (28), Sohben (66), Erkan (33), Melih Aydemir (2) ve henüz 1 yaşını doldurmamış Eylül Aydemir isimli bebek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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