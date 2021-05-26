Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki biri ağır, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki biri ağır, 5 kişi yaralandı.

A.K. (47) yönetimindeki 63 DS 699 plakalı otomobil, Gökçeyazı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan E.K. (48), B.K. (13), Ş.F. (19) ve A.K. (12) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan A.K, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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