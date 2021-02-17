Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

17.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:08
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı?SİVAS'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

?SİVAS'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde Sofular köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Hafik ilçesi istikametine giden Niyazi Küçükaslan yönetimindeki 27 AED 618 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile birlikte aynı aileden Funda, Kerem (11) ve Berat Küçükarslan (9) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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