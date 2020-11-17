Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

17.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:06
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

S.İ. (36) yönetimindeki 34 NVJ 99 plakalı otomobil, Yıldızeli-Şarkışla kara yolu Nevruz köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki B.K.İ. (11), R.İ. (10) ve N.İ. (35) yaralandı.

Sivas Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.İ'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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