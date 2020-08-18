Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
18.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:47
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Almalı (61) idaresindeki 58 TT 793 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu İhsanlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Gülferi (54), Gülsena (7) ve Muhammet Emin Almalı (3) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Emin Almalı, Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA