Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
Yunus Emre Durmuş (28) yönetimindeki 52 LJ 563 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gücük Tren İstasyonu yakınlarında şarampole devrildi.
Araçtaki Mahmut Karagöz (86), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Numune Hastanesine sevk edilen Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Sanatçı Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onandı!
Son Dakika Haberleri