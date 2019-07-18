Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
Yunus Emre Durmuş (28) yönetimindeki 52 LJ 563 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gücük Tren İstasyonu yakınlarında şarampole devrildi.
Araçtaki Mahmut Karagöz (86), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Numune Hastanesine sevk edilen Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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