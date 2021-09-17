Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı
AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel
Sivas'ın Suşehri ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Celal Çakmak (71) yönetiminde 34 EF 7974 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Boyalıca köyü yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Nazlı çakmak (69) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri