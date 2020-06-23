Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
23.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:52

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas-Gürün yolunda, Kangal ilçesine bağlı Mağara köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Gürün yönüne giden Yusuf Yapıcı'nın (49) kullandığı 06 BMP 696 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunanlardan Mustafa Yapıcı (90) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yusuf Yapıcı ile birlikte Makbule (72) ve Esra Yapıcı (20) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa Yapıcı'nın cesedi, otopsi için morga konuldu. Ailenin kent merkezinden Gürün ilçesine bağlı Suçatı köyüne gittiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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