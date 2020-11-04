Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
04.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:46
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Tahtyurt köyü girişinde, M.K. (40) yönetimindeki 14 KN 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan A.K. (61) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü ise Akıncılar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer