Sivas'ta otomobil reklam panosuna çarptı, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Sivas'ta otomobil reklam panosuna çarptı, 2 kişi yaralandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta otomobil reklam panosuna çarptı, 2 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Y.Y. yönetimindeki 68 AB 422 plakalı otomobil, Kadıburanettin Mahallesi İnönü Bulvarı Tren Garı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan reklam panosuna çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ş.A. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta otomobil reklam panosuna çarptı, 2 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil reklam panosuna çarptı, 2 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil reklam panosuna çarptı, 2 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil reklam panosuna çarptı, 2 kişi yaralandı

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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