Sivas'ta otomobil reklam panosuna çarptı, 2 kişi yaralandı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Y.Y. yönetimindeki 68 AB 422 plakalı otomobil, Kadıburanettin Mahallesi İnönü Bulvarı Tren Garı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan reklam panosuna çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ş.A. kentteki hastanelere kaldırıldı.