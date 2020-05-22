Sivas'ta otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 4 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
22.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:08
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Deniz Höbe yönetimindeki 34 BP 5596 plakalı otomobil, Hakkı Yağcı'nın Gürün-Darende kara yolunun kenarına park ettiği 58 EA 915 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Fatma ve Zahide Aytekin, Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA