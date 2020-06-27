Sivas'ta otomobil park halindeki iş makinesine çarptı: 2 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
27.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:46
Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Mustafa E.F. yönetimindeki 06 KMF 08 plakalı otomobil, Eski Erzincan kara yolu Gözköy yol ayrımı yakınında, park halinde bulunan resmi bir kuruma ait iş makinesine arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa E.F. ile yanında bulunan Hasan M.Ç. yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA