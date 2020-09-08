Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
08.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:24

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

K.K. yönetimindeki 58 SG 313 plakalı otomobil, Yalnızbağlar Mahallesi Hekim Sokak'ta Bahattin Hergül (20) idaresindeki 58 ABZ 293 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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