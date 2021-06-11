Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.Ö. (27) yönetimindeki 06 CBZ 321 plakalı otomobil, Yahyalı köyü yakınlarında A.T'nin (68) kullandığı 06 AK 9428 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile E.Ö'nün annesi A.Ö. (55) ve babası Ş.Ö. (63) ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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