Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.Ö. (27) yönetimindeki 06 CBZ 321 plakalı otomobil, Yahyalı köyü yakınlarında A.T'nin (68) kullandığı 06 AK 9428 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile E.Ö'nün annesi A.Ö. (55) ve babası Ş.Ö. (63) ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş