Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
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Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

08.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:26
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

E.M. (45) yönetimindeki 35 LR 349 plakalı otomobil ile Y.E. (36) idaresindeki 58 ABC 024 plakalı kamyonet, Deliilyas Beldesi Yeşilyurt-Başören yol ayrımında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü E.M. ile aracında bulunan H.M. (73), A.Ö. (68), E.B. (28), S.B. (53) ve kamyonette bulunan N.E. (72) yaralandı.

Altınyayla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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