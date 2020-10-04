Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

04.10.2020 23:27 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:45

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Servet Soydaner (21) idaresindeki 38 ZA 813 plakalı otomobil, merkeze bağlı Damılı köyü yakınlarında Musa Kayabaşı idaresindeki 01 AAG 022 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Döndü Öztürk (45), Nuray Cankaya (47) ve Günay Soydaner (41) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Günay Soydaner ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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