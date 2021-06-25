Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek 7 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek 7 kişi yaralandı.

A.A. (28) idaresindeki 31 AH 141 plakalı otomobil, Pınarönü Mahallesi Bağ-Kur dükkanları yakınında, Y.G'nin kullandığı 58 ND 448 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü A.A. ve oğlu F.A. (1) ile diğer araçtaki B.E. (9), A.K.E. (11), E.D. (18), F.G. (39) ve F.E. (43) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş