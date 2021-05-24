Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
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Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Karayün yolu Paşabahçe girişinde meydana geldi. O.A. idaresindeki 58 ACM 623 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile C.F. idaresindeki 08 AAG 44 plakalı Volvo marka otomobil kavşakta çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı kazada 08 AAG 44 plakalı otomobil metrelerce sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Onur Erden/ İHA)

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
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