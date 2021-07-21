Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ö.C. yönetimindeki 58 FK 207 plakalı otomobil, Gazi Lisesi Kavşağı'nda A.Ş'nin kullandığı 58 ND 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki A.Y, M.O.C, İ.C. ve Z.C, sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Honda çip tedariğindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek
Honda çip tedariğindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek
Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Alişan Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Balotelli Arda Turan Metin Oktay Mehmet Topal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:56:41. #1.14#

title