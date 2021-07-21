Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ö.C. yönetimindeki 58 FK 207 plakalı otomobil, Gazi Lisesi Kavşağı'nda A.Ş'nin kullandığı 58 ND 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobildeki A.Y, M.O.C, İ.C. ve Z.C, sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde