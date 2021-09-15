Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

O.T. yönetimindeki 34 GVS 58 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Sultan Şehir Bulvarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen M.Y. idaresindeki 58 ACU 959 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti

Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti

 Cami imamı, bahçede temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti

Cami imamı, bahçede temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bensu Soral Yeşim Salkım Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Şenol Güneş Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:41:50. #1.11#