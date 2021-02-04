Sivas'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Sivas'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

04.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:46
Sivas'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 60 YB 725 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Ortaklar köyü kavşağında A.T'nin kullandığı 06 EY 4050 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki A.Ç. (50) ve H.T.D. (34) yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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