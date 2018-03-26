Sivas'ta Otomobil Engelli Motosikletine Çarptı: 1 Ölü
Sivas'ta otomobilin engelli motosikletine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta otomobilin engelli motosikletine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
V.Y. (31) yönetimindeki 58 BC 029 plakalı otomobil, Şeyhşamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Hurdacılar Sanayi Sitesi kavşağında, Mustafa Keleş'in (66) kullandığı üç tekerlekli engelli motosikletine çarptı.
Yaralanan Keleş, kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü V.Y, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.