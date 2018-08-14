Sivas'ta Otomobil Devrildi: 7 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suşehri'nden Zara istikametine giden Mehmet Coşkun (54) yönetimindeki 34 YC 1084 plakalı otomobil, Koyulhisar Değirmentaş köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü, Şaziye (53) ve Hira Nur Coşkun (10) ile Tülay (40), İrem (16), Beyzanur (11) ve Tuğba Aksu (3) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.