Sivas'ta Otomobil Devrildi: 6 Yaralı
Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Kenan Barıt yönetimindeki 58 FZ 810 plakalı otomobil, Yatılı Bölge Okulu yanında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan eşi Asuman, çocukları Miraç, Çınar, Buğra ve Toprak Barıt yaralandı.
Gölova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin artdından Sivas'a sevk edildi.
Sürücü Kenan Barıt'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.