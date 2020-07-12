Sivas'ta otomobil devrildi: 5 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
12.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:39
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Abdurrahman Akbulut (57) yönetimindeki 58 ABN 185 plakalı otomobil, Gürün-Darende kara yolunun Gürün ilçesi yakınlarında refüjdeki bariyere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Keziban (53), Tuğçe (24), Keremcan (22) ve Muhammet Tarık Akbulut (27) yaralandı.
Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA