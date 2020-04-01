Sivas'ta otomobil devrildi: 5 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
01.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:00
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Garibe Yıldırım (27) yönetimindeki 34 JB 4273 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun Güneş köyü yol ayrımı mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammet Usama (18), Elvan (6), Elif (1) ve Seyithan Yıldırım (31) yaralandı.
Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA