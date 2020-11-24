Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
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Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

24.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:56
Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

R.Ç. (79) yönetimindeki, 34 BA 0939 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Üç Yol mevkisinde refüjlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ç. (69), A.Ç. (72) ve A.K. (70) yaralandı.

Koyulhisar İlçe Hastanesi'nde yapılan ilk tedavilerinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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