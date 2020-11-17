Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
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Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

17.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:26
Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

M.F.D. yönetimindeki 60 HB 997 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Tahtalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan M.F.D, F.D. ve A.D. yaralandı.

Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile M.F.D, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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